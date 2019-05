Detento é executado a tiros no São Geraldo, em Manaus

Kennedy Johnson Serra de Medeiros, de 31 anos, foi executado com quatro tiros no final da tarde desta sexta-feira (17) | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O detento do regime semiaberto Kennedy Johnson Serra de Medeiros, de 31 anos, foi executado com quatro tiros no final da tarde desta sexta-feira (17). O crime aconteceu por volta das 17h na rua João Alfredo, bairro São Geraldo, Zona Centro Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, os criminosos estavam em um carro preto, de modelo e placa não identificados. Os suspeitos estacionaram o veículo nas proximidades de uma praça e pelo menos dois homens desceram do veículo armados e foram em direção a vítima que estava sentado em uma calçada, conversando com lavadores de carro.

Os atiradores executaram a vítima a queima-roupa e depois fugiram, sem ser identificados. Policiais militares da 22ª Cicom acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito da vítima ainda no local.

O Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) fez a perícia no local do crime e constatou que a vítima foi alvejada com quatro tiros, um na cabeça e três no tórax. O corpo foi removido pela equipe a Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).

Familiares da vítima estiveram no local do crime e informaram que Kennedy estava há três meses sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, cumprindo crime por tráfico de drogas. Antes de ser executado detento entregava currículo, em busca de oportunidades.

“Ele passou a tarde entregando currículo e parou aqui para conversar com os amigos. Ele estava morando com a nossa mãe e era muito reservado, mas demonstrava querer mudar de vida. Antes de ele entrar nessa vida do crime, ele trabalhava como fiscal de loja de departamento”, disse uma irmã da vítima, uma dona de casa, de 37 anos.

Prisão



Em outubro de 2018, Kennedy foi preso pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da SSP-AM. Ele foi capturado em uma quitinete, no Centro de Manaus, com uma pistola calibre Ponto 40 de uso restrito da Polícia Militar (PM) e com a numeração suprimida. Ele também tinha 10 munições, 59 trouxinhas de oxi, 11 trouxinhas de maconha e R$ 91,00 em espécie.

