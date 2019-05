Homem é preso por vender drogas em banheiro de feira em Manaus

Manaus - Após receber denúncia, um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde desta sexta-feira (17), por volta das 13h, por tráfico de drogas. O suspeito usava o banheiro de uma feira localizada na rua Rua Santo Antônio, Coroado, na Zona Leste de Manaus, para comercializar os entorpecentes. O local ficava trancado e era usado somente pelo homem e consumidores da droga ofertada por ele.

De acordo com os policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com o suspeito foram apreendidos R$ 300 em espécie, uma balaclava, um relógio de cor prata, uma capa de colete, uma caixa de som, seis balanças de precisão, uma tesoura que era usada para confecção e preparo da droga, um celular, um chip, 50 trouxinhas de cocaína, 11 trouxinhas de Oxi, duas porções médias de maconha, uma porção média de Oxi, uma porção pequena de cocaína.

Ainda conforme a polícia, após receber a denúncia uma equipe foi até o local e encontrou o homem comercializando as drogas. Durante a revista foi encontrado uma pequena quantidade de drogas e ao ser indagado pelos policiais sobre mais entorpecentes, ele apontou o banheiro como o esconderijo das drogas. O homem trancava o banheiro com um cadeado e guardava a chave com ele.

O homem foi levado para a delegacia onde prestou depoimento e deve aguardar a audiência de custódia na manhã de segunda-feira (20). O caso será investigado pela Polícia Civil. E o banheiro da feira foi liberado para o uso do público que frequenta o local.

