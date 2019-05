Homem sofre tentativa de homicídio em Manaus

Manaus - Um homem identificado como Erik Ramires da Silva, de 22 anos, foi atingido com dois tiros na noite desta sexta-feira (17), enquanto estava na frente de casa na rua João Precinca, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi socorrida e levada para um hospital na região.

De acordo com a polícia, os tiros atingiram o braço e as costas de Erik, que foi socorrido por populares e levado em uma moto para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, no Novo Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

"Ele está consciente, falou com a equipe, mas pouca coisa. Disse que já tem passagem pela polícia por tráfico, roubo e posse de arma. Os suspeitos estariam em uma moto e já chegaram disparando contra ele", explicou o PM do posto policial da unidade hospitalar.

A vítima estava no centro cirúrgico do HPS Platão Araújo onde recebe atendimento médico. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

