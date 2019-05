Polícia Civil desencadeia operação contra abuso e exploração sexual

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), desencadeou na manhã deste sábado (18) a Operação Araceli contra o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil em Manaus. Entre os alvos dos mandados de prisão, busca e apreensão, estão pessoas envolvidas com os crimes contra crianças e adolescentes.

Com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), os mandados foram cumpridos desde as primeiras horas da manhã em diversos bairros da capital. Os mandados estão sendo cumpridos em bairros da zona sul, centro-sul, norte e leste de Manaus. A operação ocorre em alusão do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-juvenil, comemorado no dia de hoje.

Uma entrevista coletiva com o balanço da operação está marcada para 10h deste sábado na sede da DEPCA, localizada na rua Adelaide Carraro, nº256, bairro Planalto.

O secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, acompanhou os trabalhos ao lado do Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil, Orlando Amaral, e a titular da DEPCA, delegada Joyce Coelho. Mais de 80 policiais civis participam da operação.

Até março deste ano, a DEPCA efetuou 40 prisões, segundo dados preliminares da SSP-AM.

*Com informações da assessoria

