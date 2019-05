Tres homicídios foram registrados pelo IML na madrugada de hoje

Manaus - Sete mortes foram registradas pelo Instituto Médico Legal (IML) entre a noite desta sexta-feira (17) e a madrugada deste sábado (18), em toda a capital amazonense.

Segundo o boletim do IML, duas mortes foram por afogamento. As vítimas foram o agricultor Lenivaldo Andrade Nogueira, de 50 anos e o pintor Roberval Trindade da Silva, de 39 anos.

De acordo com a perícia, o corpo do Lenivaldo foi encontrado no Lago Mamori, zona rural do município do Careiro Castanho em estado de decomposição e fato pode ter ocorrido no dia 25 de abril e só foi identificado ontem pela sua irmã Yolene Andrade Nogueira.

Segundo o IML também houve três casos envolvendo arma de fogo e arma branca. Uma das vítimas foi o auxiliar de loja Kennedy Jhonson Serra de Medeiros de 30 anos . O crime aconteceu, às 17h, na rua João Alfredo, no bairro São Geraldo. Na BR-319, o caseiro Orleilson Mesquita de Farias de 42 anos morreu após ser atingido por tiros no Ramal São João, Km 80 da BR. Já autônomo José Torquato da Silva, de 19 anos, recebeu ferimentos por arma branca e morreu na noite de sexta-feira, às 21h, na rua Guaraná, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Além dos casos mencionados acima, também houve um atropelamento. A dona de casa Rosiele Silva da Costa, 19, foi atropelada na rua Boulevard Rates de Oliveira, no bairro Centro. A vítima chegou a ser levada ao Hospital e Pronto Socorro Joao Lucio, mas não resistiu e morreu no local. E o pedreiro Ribamar Almeida de Souza de 70 anos caiu do telhado de uma casa na rua professora Lea Alencar, bairro Alvorada por volta das 18h.

Todos os casos serão investigados pela polícia civil.

