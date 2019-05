Operação Araceli prende cinco homens por abuso sexual infantil

Manaus - Na manhã deste sábado (18) a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu cinco homens envolvidos nos crimes de abuso e exploração sexual infanto-juvenil durante a Operação Araceli. Ao longo dos trabalhos, notebooks e celulares foram apreendidos.

Adson Leandro Ximenes da Silva, 39, foi preso no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus. Francisco Justino da Silva, 63, preso no bairro Alvorada, zona Centro-oeste, Jehiel Erikson Alencar Franca, 36, preso no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-sul, Carmelino Vicente Gomes Freire,44, preso no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte e Cristóvão Freitas de Souza, 44, preso no bairro Cidade de Deus. Todos acusados de cometerem o crime de estupro de vulnerável.

O secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, acompanhou os trabalhos ao lado do Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil, Orlando Amaral, e a titular da DEPCA, delegada Joyce Coelho. Mais de 80 policiais civis participam da operação.

"São crimes de estupro de vulnerável. A maioria dos mandatos envolvem o crime de exploração sexual que é um crime que fica sempre obscuro, quase não há denúncias, porque a sociedade fecha os olhos para exploração sexual. As vítimas, muitas vezes, não se enxergam como vítimas, porque são garotas de periferia, necessitadas e induzidas a vender o próprio corpo. Esta é uma campanha de divulgação, orientação e conscientização para que a sociedade não feche os olhos diante desses crimes", enfatiza a delegada Joyce.

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-juvenil

A operação ocorre em alusão do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-juvenil, comemorado no dia de hoje (18) e o nome da operação "Araceli" se dá em homenagem a Araceli Cabrera de 8 anos que foi abusada, raptada e morta no Espírito Santo em 1973.

"Todos os crimes chamam atenção pela brutalidade desses indivíduos de abusarem de uma criança em defesa, que é a grande preocupação do Governo", conta Bonates.

Dados

De acordo com a SSP, com o aumento das denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes, o número de casos investigados pela Polícia Civil cresceu 28% no primeiro trimestre.

Entre janeiro e março de 2019, foram registrados 450 casos de abuso e/ou violência física, psicológica ou sexual contra crianças e adolescentes na capital amazonense e 107 pessoas, acusadas de cometer crimes contra crianças e adolescentes, foram presas em flagrante. Entre os principais estão os crimes de violência física e abuso sexual.

No mesmo período, foram cumpridos 38 mandados de prisão e/ou busca e apreensão, além da conclusão de 487 inquéritos encaminhados à Justiça e 250 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Durante a Operação Araceli notebooks e celulares foram apreendidos | Foto: Rebeca Mota

