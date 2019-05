Bebê morre espancada pelo pai por ter nascido menina

Recife - Um homem identificado como Augusto Silva da Cruz foi preso nesta sexta-feira (17), após espancar e matar a própria filha de apenas 5 meses de vida, na Comunidade Sítio do Cajá, em São Lourenço da Mata. A motivação do espancamento, segundo a mãe, seria porque a bebê nasceu menina. A vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu.

Silvânia Maria Viana, mãe da criança morta, revelou que em nove anos de relação sempre apanhou do companheiro. Depois do nascimento da filha, as duas passaram a sofrer com as agressões. Augusto Silva foi levado para a Central de Plantões e será encaminhado para a audiência de custódia neste sábado (18).

