Polícia Civil deflagra operação para investigar crimes em Iranduba

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, deflagrou na última sexta-feira (17), a operação “Presença: Sextou Iranduba”. A ação, comandada pela delegada Sylvia Laureana, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Iranduba, teve o objetivo de orientar a população sobre direitos e deveres de frequentadores e donos de bares e casas noturnas, além de averiguar denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e exploração sexual de crianças e adolescentes na região

A operação é uma ação conjunta com o Departamento de Polícia do Interior (DPI) da instituição, integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), policiais militares e servidores do Conselho Tutelar daquele município.

De acordo com a autoridade policial, a operação aconteceu em virtude de recorrentes delações feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), informando sobre comercialização de drogas e casos de exploração sexual nas proximidades de bares daquele município, distante 27 quilômetros em linha reta da capital. Conforme a delegada, na ação policial, donos de bares, casas noturnas e a população que frequenta esses locais foram orientados.

“Nesse primeiro momento a operação teve cunho educativo. Os proprietários de estabelecimentos comerciais noturnos foram avisados sobre a importância de ter o Alvará de Funcionamento. Além disso, enfatizamos a proibição de venda de bebidas alcoólicas para adolescentes e da permanência deles nesses locais. Ressalto que estamos trabalhando para que os moradores de Iranduba tenham mais segurança”, explicou a titular da 31ª DIP.

Sylvia Laureana afirmou que a ação policial realizada na noite da última sexta-feira acontecerá com mais frequência em Iranduba, para averiguar não somente a comercialização ilícita de entorpecentes ou abuso sexual, mas qualquer outro tipo de irregularidade. Além disso, delações podem ser feitas ao número 181, tendo a segurança do anonimato do denunciante.

