Homem investigado por furto é preso em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Aldeney Goes, titular da unidade policial, cumpriu no início da tarde de sexta-feira (17), por volta de meio-dia, mandado de prisão preventiva em nome de Ney George Pereira da Costa, 25, por furto qualificado.

De acordo com a autoridade policial, a prisão foi efetuada em via pública, no bairro Compensa, zona oeste da capital, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, no plantão criminal. O fato ocorreu no momento em que Ney trafegava pela região em um carro da montadora Toyota, modelo Etios, de cor vermelha, apreendido durante a ação policial.

“Ney vinha praticando furtos em estacionamentos de supermercados situados nas proximidades do 19º DIP. Ele estacionava o carro em locais movimentados e escolhia os alvos, geralmente pessoas que saíam apressadas dos veículos em que estavam. Em seguida, utilizando um dispositivo eletrônico conhecido como ‘Chapolin’, que impede o acionamento de alarmes e travas dos automóveis, cometia os furtos”, explicou Goes.

Conforme o titular do 19º DIP, Ney George sempre usava boné e camisas de mangas compridas para cometer os delitos. O infrator também tinha o cuidado de estacionar o veículo utilizado nas ações criminosas em locais sem câmeras de segurança, dificultando, com isso, o trabalho investigativo. “Quando a vítima saía, o infrator aproveitava para subtrair objetos deixados no interior dos veículos dos alvos”, relatou.



Aldeney Goes ressaltou que Ney agia em conjunto com um comparsa, que está sendo procurado pela polícia. O carro utilizado pela dupla nos furtos, assim como os bonés e roupas que eles vestiam, foram apreendidos.

Ney foi indiciado por furto qualificado. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado na rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

