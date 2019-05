Depca terá nova sede que funcionará no bairro Aleixo, em Manaus

A delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA, disse que a nova sede representa um avanço e vai trazer mais celeridade e melhores condições para atender as vítimas | Foto: Divulgação

Manaus - Durante coletiva de imprensa da Operação Araceli, na manhã de hoje (18), o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates informou que melhorias no trabalho de proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência vão ser implantadas. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), responsável pela investigação dos casos, vai ganhar nova casa e passará a funcionar no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o secretário, a melhoria é uma determinação do governador Wilson Lima que possui uma preocupação com a segurança das crianças e adolescentes, que são indefesas e merecem atenção redobrada. “Uma delegacia grande, com todo ambiente necessário para que as pessoas possam denunciar e serem atendidas. A delegacia funcionará 24 horas por dia e vai, com certeza, intensificar as ações da polícia para combater de forma firme os crimes desta natureza”, afirmou.

A delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA, disse que a decisão do governador representa um avanço e vai trazer mais celeridade aos processos e melhores condições para atender as vítimas de abusos e outros crimes. “É um avanço muito grande na proteção da criança. A estruturação do prédio vai propiciar também que a gente estruture na questão do material humano, para atender nossas vítimas com maior qualidade. Então estamos muito felizes, não só a delegacia especializada, como a rede de proteção da criança e adolescente, por esse anúncio", disse.

A determinação é que a nova DEPCA ofereça um ambiente adequado às necessidades do público infanto-juvenil, atendido na unidade policial especializada. As novas instalações irão abrigar uma brinquedoteca, auditório e registro de ocorrência privativo, além dos serviços já esperados de uma unidade policial, como cartório, setor de identificação, conforto, depósito de material apreendido e salas dos delegados.

