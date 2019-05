OAB deve cancelar o número de inscrição de advogada que furtou loja

Manaus - A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM) informou por meio de nota que deve cancelar o número de inscrição na seccional do Amazonas da advogada Ester Ribeiro Pacheco, 25 anos, presa por furtar ‘máscaras faciais’ na noite do último sábado (18) da Loja Comepi, situada dentro do Manauara Shopping, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

“A jovem encontra-se exercendo o cargo incompatível com a advocacia. A mesma deverá ser suspensa dos quadros da Ordem ou ter sua inscrição cancelada, a depender da natureza do cargo que ocupa junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM)”, informou a nota.

Entenda o caso

A mulher furtou diversos cosméticos do local, totalizando o valor de R$ 297. | Foto: Divulgação

Ester Ribeiro Pacheco, 25 anos, foi presa na noite de sábado (18), dentro da loja Comepi venda de cosmético que fica no interior do shopping Manauara, situado na Avenida Humberto Calderaro Filho, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.



Ester foi detida por um dos vigilantes que estava monitorando a loja através de circuito interno de segurança e percebeu que a jovem estava colocando alguns produtos no interior de sua bolsa.

Quando a mesma após cometer o furto saiu da loja, foi abordada pelo vigilante que ao verificar a bolsa da mesma, acabou encontrando aproximadamente vinte e nove produtos.

De acordo com um segurança do estabelecimento, a mulher furtou diversos cosméticos do local, totalizando o valor de R$ 297.



Policiais militares foram acionados para o complexo de lojas e realizaram a detenção da jovem e logo em seguida a encaminharam para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ester pagou fiança de R$ 1 mil e responderá pelo crime em liberdade.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem investigado por furto é preso em Manaus

Fábrica de gelo é identificada com irregularidade na medição em Manaus