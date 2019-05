IML registra três mortes nas últimas 24 h

Manaus -Três mortes foram registradas pelo Instituto Médico Legal (IML) entre a noite deste sábado (18) e a madrugada deste domingo (19), em toda a capital amazonense. Além disso, um homem foi perfurado por arma branca e encontra-se gravemente ferido no Hospital e Pronto Socorro Dr Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, localizado na Avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira.

Segundo o boletim do IML, o autônomo Francisco dos Santos Souza, 34, foi agredido fisicamente por volta das 23h na rua Belém, bairro Novo Aleixo. A vítima não resistiu e morreu no local.

Ainda de acordo com a perícia, Francisco Viana dos Santos, 42, morreu no Hospital e Pronto Socorro, i vítima de acidente de trânsito, ocorrido na avenida Autaz Mirim, bairro São José, no dia 14 de maio deste ano, porém às 13h15 deste sábado, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.



Outra morte registrada foi do empresário Valdeci Andelson Suman, 55, que teve a morte confirmada pelo IML, vítima de mal súbito por volta das 16h30 do último sábado (18), na Praia Grande às margens do Rio Negro, no município de Novo Airão. O empresário foi levado ao SPA da Galileia, mas não resistiu e morreu no hospital.

Agressão durante assalto

Um homem identificado como Charles Ruan dos Santos Franco, 23, foi perfurado por arma branca durante um assalto na tarde do último sábado (18) na rua Igarapé Ipixuna, bairro Armando Mendes. A vítima foi abordada por um homem não identificado por volta das 23h que fugiu em seguida do local. Charles foi levado ao Hospital e Pronto Socorro Dr Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, onde se encontra gravemente ferido. O caso será investigado pela polícia civil.

