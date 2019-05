Casal é preso quando se preparava para assaltar ônibus em Manaus

Manaus - Dois suspeitos identificados como Camila Maia Macedo, 19, e Bruno Henrique de Martins, 18, foram presos, na noite do último sábado (18), dentro de um ônibus do transporte coletivo da linha 356 operada por Rondônia Transportes em Manaus, no momento em que se preparavam para assaltar o coletivo, na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus.

O coletivo foi interceptado policiais militares da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na Avenida Torquato Tapajós. Durante a revista, foi encontrada com os acusados uma arma de fabricação caseira com dois cartuchos calibre 20. Eles foram presos e encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

A polícia chegou até o casal suspeito após receber uma denuncia anônima ao 181, Disque Denúncia da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A denúncia informava que um casal havia entrado em um coletivo e iria assaltar os passageiros, cobrador e motorista.

A linha 356 interliga o Conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, na zona norte; ao Centro, na zona sul.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Depca terá nova sede que funcionará no bairro Aleixo, em Manaus