Supostos integrantes do PCC atiram em carro da polícia em Manaus

Veja o carro da polícia atingido à bala pelos criminosos | Autor: Divulgação

Manaus - No inicio da noite deste domingo (19), uma viatura da Polícia Militar foi alvejada por supostos integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), que ocupavam um carro Voyage de placa clonada, na rua Pico das Águas, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus. Não houve feridos.

Carro da Polícia atingido a tiros | Foto: Divulgação

De acordo com informações policiais, a viatura trafegava pela via quando foi surpreendida pelo veículo ocupado pelos criminosos. Ao avistarem a viatura, os homens que estavam no interior do voyage, atiraram em direção ao carro da polícia e abandonaram o automóvel, fugindo em um Nissan March, de placa ainda não identificada. Na viatura é possível ver várias marcas de tiros.

Voyage envolvido em tiroteio com carro da Polícia em Manaus | Foto: Divulgação

Inscrição do PCC



No veiculo voyage, os policiais encontraram 4 carregadores de fuzil .556, munições de fuzil .556, além de vários miguelitos, objeto usado para furar pneus. Em munições, havia inscrição do PCC. Após as primeiras investigações, descobriu-se que a placa original do carro pertence a uma locadora de veículos da capital.

A viatura e o carro apreendido foram apresentados no 12° Distrito Integrado de Polícia (12°DIP). De acordo com a 22ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), os policiais envolvidos na ação não souberam informar quantos infratores estariam no carro, por terem sido pegos de surpresa.

Até o momento da publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil investiga o caso e está em busca dos criminosos.

