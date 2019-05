Preso empresário no AM por furtar frangos descartados em lixeira

Polícia em Tabatinga prende empresário por furto de alimento descartado em aterro sanitário da cidade | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, na cidade de Tabatinga, a 1.108 Km de Manaus prendeu em flagrante na manhã de sábado (18), por volta das 11h, o empresário Ademar Araújo dos Santos, 41, conhecido como “Paraibano”, após o homem coordenar o furto de frangos que haviam sido enterrados, por decisão de órgãos fiscalizadores, por estarem impróprios para o consumo.



Conforme a autoridade policial, o crime ocorreu na noite de sexta-feira (17/5), em aterro sanitário da cidade.

Após ser informada do crime, os policiais civis iniciaram as investigações em torno do caso e conseguiram efetuar a prisão do comerciante em flagrante no sábado (18).

Circunstâncias da ocorrência

Retroescavadeira alugada para tentar recuperar o produto enterrado | Foto: Divulgação

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, titular da unidade policial, após um acidente ocorrido na balsa Melina Jaina, em Tabatinga, no último dia 10 de maio, que levou à intoxicação de 40 pessoas e causou a morte de dois homens, foi criado um comitê de gerenciamento para apurar e dar solução ao caso.



“Ao longo da última semana, foram realizadas investigações, quando a Devisa, Vigilância Sanitária Municipal e Adaf atestaram que havia vários produtos, como frangos, arroz e milho, impróprios para consumo na balsa Melina Jaina, em decorrência de transporte e armazenagem de forma irregular, o que ocasionou a apreensão desses produtos. Na última sexta-feira fizemos o descarte do material apreendido”, destacou a autoridade policial.

Frango havia sido descartado em aterro sanitário e empresário tentou recuperá-lo | Foto: Divulgação

A delegada explicou ainda que, após o procedimento, o empresário alugou um trator, modelo retroescavadeira, e contratou algumas pessoas para realizar o delito. “Quando finalizou o aterro dos produtos, Ademar tomou a decisão de furtar os frangos apreendidos e que já tinham sido descartados, porque a balsa onde ocorreu o acidente vinha trazendo os alimentos pra ele”, disse a delegada.



A titular da DIP de Tabatinga destacou que parte do material furtado pelo empresário foi recuperado durante a ação policial. “Esses frangos foram novamente soterrados no aterro sanitário”, garantiu Trovão.

Equipe que participou da ação em Tabatinga | Foto: Divulgação

Flagrante



Ademar foi autuado em flagrante por furto qualificado, pelo concurso de pessoas, e crime contra a saúde pública, no qual a vítima é a coletividade. Ao término dos procedimentos na unidade policial, “Paraibano” foi levado para a Unidade Prisional de Tabatinga, onde irá ficar à disposição da Justiça.

* Com informações da assessoria