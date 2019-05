SSP-AM deflagra operação contra tráfico de drogas em Parintins

Manaus - Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20), policiais civis, militares e servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizam a Operação Arati e cumprem 30 mandados de busca e apreensão, e nove de prisão, em todas as zonas do município de Parintins (a 369 quilômetros em linha reta da capital).

A operação integrada entre as Polícias Civil e Militar tem como objetivo combater o tráfico de drogas na cidade e crimes contra o patrimônio (roubos e furtos). Cerca de 140 servidores estão participando da operação.

O delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, coordenam a ação. “Arati”, na linguagem indígena, significa “ao amanhecer”.

