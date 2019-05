Emboscada: jovem sai para encontrar mulher e acaba morto com 12 tiros

Manaus - Após receber uma ligação e marcar um encontro com uma mulher, o autônomo Ícalo Theweling da Silva dos Reis, de 22 anos, foi executado com vários tiros na noite de domingo (19). O crime com características de emboscada aconteceu por volta das 20h, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com os levantamentos da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ícalo Theweling saiu de casa, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste da capital, após receber uma ligação para se encontrar com uma mulher, ainda não identificada.

Ao chegar ao Sumaúma Park Shopping, na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, local combinado com a mulher, Ícalo Theweling, possivelmente, recebeu uma nova ligação. Em seguida, o jovem pegou um táxi e, por meio do GPS, chegou até a rua Adelmar Brás, onde a mulher o aguardava no beco Opaca.

Minutos depois, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e começaram a efetuar vários disparos contra Ícalo Theweling, que morreu na hora.

À polícia, testemunhas relataram que a mulher fugiu em um carro, de características não identificadas. Os criminosos também não foram identificados.

A perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), confirmou que Ícalo Theweling foi atingido com 12 tiros, sendo de sete de raspão e cinco certeiros. Os tiros de pistola calibre 765 atingiram cabeça, queixo, perna e costas da vítima.

O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na mesma zona da capital. Uma tatuagem no formato de "Carpa" no braço direito facilitou o reconhecimento do corpo pela irmã da vítima.

O pai de Ícalo, Roberval Bonfim dos Reis, disse à polícia que desconhece a motivação do assassinato. Entretanto, a polícia não descarta que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas.

Investigação

Informações levantadas pela DEHS, Ícalo Theweling estava recebendo ameaças e impedido de frequentar o bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste. Atualmente o bairro é alvo de disputa por território entre os traficantes Carlos Alberto Soares dos Reis, o “Carlinhos”, e Luciana Cardoso, conhecida como "Estrela", também chamada de "Primeira Dama do Tráfico da Alvorada".

Luciana é companheira do traficante Marcos Roberto Miranda da Silva, o “Marcos Pará, que atualmente cumpre pena em presídio federal. Ele é integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN), comandada pelos narcotraficantes João Pinto Carioca, o “João Branco”, José Roberto Fernandes, o "Zé Roberto", que também cumprem pena unidades prisionais de segurança máxima.

Ficha criminal

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), a polícia constatou que Ícalo Theweling respondia por tráfico de drogas na 2ª, 3ª e 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute), além de roubo na 1ª Vara Criminal.

O delegado Daniel Leão, plantonista da DEHS, informou que o celular da vítima e dinheiro não foram encontrados. Além do pai de Ícalo, a namorada e o taxista foram ouvidos para esclarecimentos no inquérito policial. O caso será investigado pela DEHS.

