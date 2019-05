Menos 1 do CV: irmão do traficante ‘Márcio Matador’ é preso em Manaus

Maike Silva era considerado foragido da Justiça desde 2013 | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Há mais de seis anos, Maike Pessoa da Silva, de 35 anos, vinha se escondendo da Justiça do Amazonas após ser condenado a 24 anos pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Ele foi apresentado na manhã desta segunda-feira (20), durante coletiva de imprensa, no 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), situado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

As investigações da Polícia Civil do Amazonas apontam que Maike é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e é irmão do traficante de drogas Márcio Pessoa da Silva, conhecido como "Márcio Matador", que está preso pelos crimes de homicídios e tráfico de drogas no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no km 8 da BR-174.

De acordo com o delegado Bruno Fraga, titular da unidade policial, Maike foi preso na tarde da última sexta-feira (17) em uma casa no bairro Santa Etelvina, após denúncia anônima ao número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A ordem judicial em nome do preso foi expedida no dia 16 de abril de 2013, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas.

"Nós recebemos denúncia pelo 181 e a equipe conseguiu localizar Maike, que vinha se escondendo desde 2013. Ele teve uma condenação a mais de 24 anos de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa”, reforça o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, as drogas eram oriundas dos Estados de Rondônia e Mato Grosso. “Maike era um dos líderes dessa associação, que na verdade é uma engenharia criminosa bastante organizada. Ele pertencia a uma facção criminosa, mas sustenta que não faz mais parte. Agora ele irá cumprir a pena imposta pela Justiça”, acrescenta Fraga.

O delegado ressaltou, ainda, que o terceiro irmão segue em liberdade condicional, também por envolvimento com o tráfico de drogas. Já Márcio Pessoa continua preso.

Maike foi preso após denúncia anônima ao número 181 | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Durante coletiva de imprensa, Maike declarou que não faz mais parte de facção criminosa e que atualmente segue a vida como evangélico após, segundo ele, não ganhar nada com o tráfico de drogas.

"Não faço mais parte disso. Tudo isso deixei para trás e levo a vida de forma digna frequentando a igreja. O mundo que vivi não dava muito dinheiro e nem sossego", declarou ele à imprensa. Após a apresentação, Maike foi indiciado por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça no CDPM.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'Pistoleiro' de facção criminosa é preso com arsenal em Manaus