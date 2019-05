Preso suspeito de balear policial militar durante assalto, em Manaus

Manaus - Com apenas 18 anos, San Oliveira Almeida foi identificado pela polícia como autor de um latrocínio tentado, em um estabelecimento comercial, que teve como vítima um policial militar. O crime ocorreu no dia 22 de abril deste ano, no bairro Alvorada 2, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O jovem foi apresentado na manhã desta segunda-feira (20), no prédio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), após ser preso na tarde de sexta-feira (17), por volta das 17h, no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste. O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 17 de maio, pelo juiz Henrique Veiga Lima, da 9ª Vara Criminal do Júri.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Derfd, San entrou no estabelecimento comercial se passando por cliente. Minutos depois, em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto. Outro criminoso identificado como José Carlos Abreu da Silva, de 35 anos, deu apoio à ação criminosa do lado de fora.

"Há quase um mês de investigação de uma tentativa de latrocínio, a equipe da Derfd conseguiu identificar os autores do crime. San aparece nas imagens atirando contra um policial militar, que tentou impedir o assalto. Outro suspeito foi identificado e será indiciado pelo crime de latrocínio tentado. Ele já responde pelo mesmo crime", explicou o delegado Guilherme Torres.

O delegado Demétrius Queiroz, adjunto da Derfd, informou que a prisão de San ocorreu após informações anônimas sobre o paradeiro do investigado.

Delegado Guilherme Torres, titular da Derfd | Foto: Josemar Antunes

"San assume o crime tentado. Ele levou da loja um celular de uma funcionária e uma quantia irrisória. San e o comparsa prentediam levar R$ 40 mil do estabelecimento comercial", disse Demétrius Queiroz.

O policial militar foi atingido com um tiro no rosto ao dar voz de prisão para San. Após ficar internado, o PM aguarda procedimentos cirúrgicos.

San foi indiciado por latrocínio tentado. Ele ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).



Caso parecido

Quem também viveu um caso semelhante ao policial militar foi o delegado Péricles Nascimento, atualmente deputado estadual, pelo Partido Social Liberal (PSL).

San foi indiciado por latrocínio tentado | Foto: Josemar Antunes

Péricles Nascimento participava de uma operação policial no dia 8 de outubro de 2017. Durante o cerco do grupo, acusado de furtar uma picape, na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste, o delegado, na época titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), foi atingido com um tiro no rosto.

Após a troca de tiros, o delegado passou por uma cirurgia para reconstrução da mandíbula no dia 26 do mesmo mês. O delegado ficou vários dias internado, em Manaus, até ser transferido para São Paulo, onde foi operado.

Afastado das funções de delegado, Péricles Nascimento entrou para a política. Candidato do PSL, delegado Péricles obteve 30.573 votos totalizados (1,72% dos votos válidos) e foi eleito deputado estadual no Amazonas no 1º turno das Eleições 2018.

"Desde que aconteceu esse fato com o policial militar, eu venho acompanhando a recuperação dele. Já solicitei ajuda no que for preciso para a saúde do policial. Foi um caso semelhante ao meu", explicou.

