Quadrilha tenta arrombar cofre de posto de gasolina e foge após alarme

Manaus - Após uma tentativa de roubo frustrada, integrantes de uma quadrilha abandonaram várias ferramentas que seriam usadas para arrombar um cofre de um posto de gasolina, localizado na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (20).

De acordo com polícias militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 3h, pelo menos cinco criminosos chegaram no posto de gasolina em um carro modelo Saveiro. A quadrilha rendeu dois frentistas que trabalhavam no estabelecimento e foram em direção ao cofre para tentar arrombar o equipamento.

Durante ação criminosa o alarme do posto de gasolina foi acionado e a segurança privada acionada. Com a situação os assaltantes fugiram do local e deixaram todas as ferramentas e o veículo usados para cometer o roubo.

No total, os policiais militares apreenderam no posto de gasolina de um cilindro de oxigênio, um cilindro de acetileno (usado para corte de metais), um pé-de-cabra, uma marreta, uma chave de fenda, uma chave inglesa, um alicate, três luvas para soldas, um maçarico, duas mangueiras de maçarico e a Saveiro usada para a tentativa de assalto.

Todas as ferramentas e os frentistas foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar o caso.

