Traficantes de organização criminosa são presos pela PF no Amazonas

A PF identificou os responsáveis pelas reiteradas práticas criminosas e a forma como agiam | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (20), a operação "Alcyon" com finalidade de desarticular organização criminosa e reprimir ações de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no Amazonas.

Durante a investigação policial, por ordem da Justiça Federal no Estado do Amazonas, foram cumpridos pela PF, 14 mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão, em Manaus, Tefé e Tabatinga.



A PF identificou os responsáveis pelas reiteradas práticas criminosas e a forma como agiam. As substâncias entorpecentes eram adquiridas pelos investigados diretamente do fornecedor, na Colômbia, e introduzidas no território brasileiro por meio de embarcações que as transportavam pela calha do Rio Solimões até a capital amazonense.

No decorrer da investigação criminal foram presos em flagrante delito, em janeiro de 2019, três brasileiros, oportunidade em que foram apreendidos aproximadamente 827 Kg de maconha, que estavam escondidos no tanque de combustível de uma embarcação.

Crimes Investigados

Os indiciados no Inquérito Policial responderão, na medida da culpabilidade de cada um, pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de drogas.



Operação Alcyon

O nome da operação corresponde ao nome, em latim, das aves sindátilas da família dos alcedinídeos, vulgarmente conhecidas como Guarda-Rios.

Sendo o transporte fluvial pelos rios do Amazonas o principal modal utilizado pela organização criminosa investigada, o nome escolhido para a operação policial remete à necessária atuação da PF para guardar, proteger e fiscalizar essas vias que representam o que há de mais importante nesta região, junto com a Floresta Amazônica.

*Com informações da assessoria

Veja reportagem da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mariana Rocha/TV Em Tempo

