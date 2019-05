Perseguição, tiros e prisão agitam tarde de segunda no Santa Etelvina

Manaus - Após perseguição e troca de tiros com a polícia, um casal foi preso na tarde desta segunda-feira (20), na avenida 7 de maio, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A perseguição teve início no bairro Nova Cidade. Um dos suspeitos foi baleado durante a troca de tiros com outros criminosos ainda no início da perseguição policial. Um terceiro homem conseguiu fugir durante o cerco da polícia.

Conforme o tenente Abraão Silva, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o trio estava comentando arrastões pela área da 15ª Cicom, quando policiais foram acionados via Centro Integrado de Operações e Segurança (Ciops) para atender a ocorrência. Durante patrulha, os policiais avistaram o carro dos suspeitos e começaram a perseguição, que teve troca de tiros entre a polícia, o trio de assaltantes e outros suspeitos ainda não identificados.

"Quando eles entraram na área da 26ª Cicom, os policiais da 15ª Cicom pediram nosso apoio e de imediato nossas viaturas saíram em busca. Quando eles estavam na contramão, nossas viaturas os fecharam e foi quando eles atiraram contra a equipe - que revidou a injusta agressão. Na ocasião, para não colidir com a viatura, eles colidiram com o carro em um muro e, em seguida, foram presos", explicou Abraão.

Com a dupla um veículo foi apreendido | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Ainda conforme o policial, durante o início da perseguição, após a primeira troca de tiros, um dos suspeitos aproveitou a parada do veículo em que o trio estava para fugir por uma área de mata naquela região. Nesse momento, segundo a polícia, o motorista do carro foi baleado na perna.

"Após a detenção do casal, o homem foi levado para uma unidade hospitalar da capital onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi liberado para ser levado para a delegacia. A mulher não sofreu nenhum ferimento grave", disse o tenente.

Policiais militares acompanham a ocorrência | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

O casal foi levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de cidade. O homem e a mulher devem ficar à disposição da justiça até a realização da audiência de custódia, marcada para ocorrer nesta terça-feira (21).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Quadrilha tenta arrombar cofre de posto de gasolina e foge após alarme