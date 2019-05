Bairro São Jorge recebe reforço no policial após atentado a viatura

Ainda na noite de domingo (19) viaturas foram enviadas para o local para reforçar o policiamento | Foto: Divulgação

Manaus - Um reforço no policiamento ostensivo e preventivo no bairro São Jorge, Zona Oeste , foi determinado pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, na noite de domingo (19/05), após uma viatura da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) ter sido alvo de disparos efetuados por um bando criminoso.



Na ocorrência, nenhum policial foi ferido. Um fuzil AK 47 foi apreendido, além de munições e colete balístico.



“A polícia está lá para dar uma resposta à altura. O objetivo, com certeza, era eliminar adversários de facções rivais, mas a polícia está no local intensificando e só vai parar quando solucionar esse caso e os criminosos forem presos”, afirmou o titular da SSP-AM.

De acordo com o comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Jorge Alves, após o caso, imediatamente foram encaminhadas viaturas das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) para o local, à procura dos autores dos disparos. Todo suporte foi fornecido aos policiais que estavam na viatura e, no local, as operações "Ocupação" e "Saturação" serão intensificadas.

“A Força Tática realiza um patrulhamento ostensivo no bairro para tentar localizar os infratores e garantir a segurança do local”, disse o comandante.

