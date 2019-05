Criança é estuprada por jovem de 18 anos na Redenção, em Manaus

A menina foi encaminhada ao Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (20), após estuprar uma menina de 10 anos. O crime aconteceu na rua Campos Bravos, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Civil, o pai da criança acionou policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que conduziram o suspeito para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Não há informações sobre as circunstâncias do crime. A Polícia Civil informou que estão sendo adotados todos os procedimentos cabíveis no caso, incluindo a solicitação de exame de conjunção carnal e coito anal.

A menina foi encaminhada ao Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis).

Registros

Conforme indicadores da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), entre janeiro e março deste ano, foram registrados 450 casos de abuso e/ou violência física, psicológica ou sexual contra a faixa etária infantojuvenil na capital amazonense, o que gerou um aumento de 28% de casos desta natureza neste primeiro trimestre de 2019.

Ainda de acordo com a SSP-AM, 171 casos também são referentes a lesão corporal, 130 ocorrências foram de estupro de vulnerável e 110 foram de maus tratos. Foram registrados, ainda, 41 casos de abandono de incapaz.

Denúncia

Qualquer indício de abuso ou violência contra crianças e adolescentes deve ser imediatamente denunciado à Depca, no bairro Planalto, na Zona Oeste.

