Operação Arati prende seis pessoas e apreende drogas, em Parintins

Parintins - Na manhã desta segunda-feira (20), a operação "Arati" foi desarticulada pelas Polícias Civil e Militar, no município de Parintins (a 369 quilômetros da capital), durante a ocorrência, seis pessoas foram presas, 1,2 quilo de entorpecentes apreendidos, entre cocaína, pasta base de cocaína e maconha, além de R$ 772 em espécie, 43 celulares, dois tablets e um iPad.



O balanço da ação foi apresentado durante coletiva de imprensa realizada no prédio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, pelo delegado-geral da instituição, Lázaro Ramos; o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Ayrton Norte; e pelo secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), tenente-coronel Vinicius Almeida.

O delegado-geral da instituição, Lázaro Ramos comandou a operação | Foto: Divulgação/Polícia Civil do Amazonas

As seis prisões ocorreram em cumprimento a mandados de prisão por tráfico de drogas. “Iniciamos o processo de investigação há mais de uma semana, junto com a Inteligência. Fizemos esse levantamento e representamos à Justiça os pedidos das prisões. Alguns elementos não foram localizados, mas contamos com o apoio da população, que pode nos ajudar, ligando para o 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)”, disse Ramos.



Participaram da ação 40 policiais civis lotados no DIP de Parintins, no Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), além de agentes da SSP-AM, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), e 100 militares do 11° Batalhão de Polícia Militar de Parintins (BPM) e do Batalhão de Choque.

Comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Ayrton Norte | Foto: Divulgação/Polícia Civil do Amazonas

“Mais uma operação pontual, em que todas as forças estão operando de forma efetiva para proporcionar tranquilidade à população. A Polícia Militar continua nas ruas, atendendo à determinação do governador do Estado, que tem essa visão de integração e construção de um Amazonas forte, que vai combater integralmente o crime organizado”, pontuou o comandante-geral da PM-AM.



Flagrantes – Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em bairros distintos do município e resultaram nas prisões em flagrante, por tráfico de drogas, de Sormany dos Santos Ribeiro, Wilkison Frade de Lima, Clemer Martins Azevedo, Maria Cristina Brandão, Pedro da Silva Campos Filho e Adelton Peres Fernandes Neto.



Clemer e Maria são vizinhos em uma vila de casas localizada na rua Paraíba, no bairro Palmares. Com eles, os policiais apreenderam 28 trouxinhas de pasta base de cocaína, quatro celulares, R$ 718 em espécie, uma faca e uma motocicleta Honda Fan, de cor preta. A maior quantidade de entorpecente, um quilo de maconha, foi encontrada com Sormany, no bairro São Benedito. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, os infratores ficarão à disposição da Justiça.

Secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), tenente-coronel Vinicius Almeida | Foto: Divulgação/Polícia Civil do Amazonas

Revista UPP – Ainda na manhã desta segunda-feira (20/5), servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizaram revista na Unidade Prisional de Parintins (UPP). “Essa ação foi importante para mantermos a disciplina dentro da unidade prisional. Durante a revista encontramos carregadores, alguns objetos que podem virar uma espécie de arma branca e cinco celulares nas celas. Vamos comunicar o ocorrido à Vara da Comarca”, destacou o titular da Seap, tenente-coronel Vinicius Almeida.



Também acompanharam a revista a juíza Juliana Arrais Mousinho, da 1ª Vara da Comarca de Parintins; a promotora de Justiça Mariana Campos Maciel, titular da 1ª e 3 ª Promotorias Públicas de Justiça de Parintins; e o defensor público Oswaldo Machado Neto, lotado em Parintins pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AM).

*Com informações da assessoria

