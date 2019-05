Homem é preso após tentativa de assalto frustrada em Manaus

Manaus - Após tentar roubar um carro modelo Monttana, um assaltante identificado como Eduardo Rodrigo da Cruz Santos, de 30 anos, foi preso depois de ser agredido por populares dentro do estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na noite desta segunda-feira (20), na Zona Leste de Manaus.



Eduardo Rodrigo da Cruz Santos, de 30 anos, foi preso depois de ser agredido por populares dentro do estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo | Foto: Raphael Tavares

O comparsa do homem conseguiu fugir durante a confusão que assustou diversos pacientes da unidade hospitalar.

De acordo com a vítima, um feirante de 50 anos, ele estava entrando no carro quando Eduardo chegou com apontando uma arma e anunciou o assalto. O feirante teria reagido e pegado de dentro do veículo um terçado e tentou atingir um dos suspeitos, que conseguiu tomar a arma da vítima.

"Quando o primeiro chegou anunciando o assalto, eu já estava dentro do carro, abria porta com tudo e ele caiu no chão, puxei o facão e fui para cima do outro, travei luta corporal e ele tirou o terçado de mim, foi quando mototaxistas que fazem ponto naquela região da feira do produtor viram e foram me ajudar. Foi essa hora que a dupla correu", explicou o feirante.

Um dos assaltantes tentou fugir quando foi atropelado por um motorista de aplicativo | Foto: Raphael Tavares

Durante a fuga, a dupla se separou, um correu em direção à avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, e o outro teria corrido em direção ao HPS Platão Araújo, quando foi atingido por um motorista de aplicativo que tentou frustrar a fuga do assaltante.

"Na hora a gente nem pensa no que fazer direito, quer apenas impedir que mais um pai de família seja vítima de pessoas como essas que não deviam nem existir nessa sociedade. Joguei o carro para cima dele sem pensar duas vezes", explicou o motorista.

Tonto, mas ainda consciente, Eduardo tentou fugir entrando no estacionamento do HPS Platão Araújo, momento em que foi detido por populares e agredido até a chegada dos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O suspeito foi agredido por populares | Foto: Raphael Tavares

Conforme o tenente Eduardo, da 30ª Cicom, uma viatura que passava pelo local viu a ação e interceptou a ação dos criminosos. "Após ser acionados por populares, uma viatura que estava passando pelo local entrou no estacionamento do hospital e conseguiu prender o cidadão", completou o PM.

Eduardo foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi apresentado pelos policiais da 30ª Cicom. Ele deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (21).

Arma encontrada com o suspeito no momento da prisão | Foto: Raphael Tavares

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Perseguição, tiros e prisão agitam tarde de segunda no Santa Etelvina