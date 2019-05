Ex-detento é morto em frente de casa, em Manaus

Ronilson Pereira Parente foi alvejado com pelo menos dois tiros enquanto estava sentado em uma cadeira na frente de uma casa | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um homem identificado como Ronilson Pereira Parente, de 28 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (20), com dois tiros enquanto estava sentado em uma cadeira na frente de uma casa localizada na rua Três, no São José, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o que testemunhas relataram para os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito de cometer o crime chegou ao local a pé abordou a vítima, realizou cerca de dois tiros, que atingiram o homem e fugiu sem ser identificado.

"Nossa equipe foi acionada via Ciops, informando que um homem teria sido alvejado naquela localidade, quando chegamos constatamos o homicídio e acionamos os órgãos competentes. O crime tem características de execução", explicou o tenente Curitima, da 9a Cicom.

Ainda conforme o policial, o homem tinha passagem por homicídio, e teria cumprido cerca de oito anos da pena. A vítima saiu do sistema prisional em dezembro do ano passado.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento do Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da polícia civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

