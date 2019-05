Ônibus da linha 073 é assaltado em Manaus

O assaltante agiu com bastante violência enquanto recolhia os pertences das vítimas e a renda do ônibus. | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um ônibus da linha 073 foi assaltado na noite desta segunda-feira (20), na Zona Leste de Manaus. Apenas um assaltante entrou armado no coletivo e rendeu motorista, cobradora e passageiros que voltavam para casa depois de um dia cansativo de trabalho. O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Conforme o motorista do veículo, o homem entrou no coletivo na avenida das Torres, na Zona Norte de Manaus, e durante a viagem pela extensão da via anunciou o assalto. O assaltante agiu com bastante violência enquanto recolhia os pertences das vítimas e a renda do ônibus.

"A gente trabalha sempre com essa sensação de medo, de impotência e de insegurança por causa dessas situações. Não é a primeira vez que somos assaltados, sempre é dessa forma, com muita violência. O psicológico fica abalado com isso", explicou o motorista do coletivo que preferiu não se identificar.

Uma das vítimas que estava na delegacia registrando o Boletim de Ocorrência (BO) explicou que o suspeito passou a catraca do coletivo e ficou alguns segundos em pé olhando todos, em seguida anunciou o assalto abordou a cobradora, pegou o dinheiro e foi em direção dos passageiros.

"Ele estava nervoso e parecia estar sob efeito de drogas. Quando ele veio na minha direção pediu celular, relógio, foi me apalpando, até tirar tudo que achava que era de valor para ele. Foram minutos de terror", falou uma estudante de 26 anos.

O caso foi registrado no 14° DIP, localizado na avenida Autaz Mirim, no São José, na Zona Leste. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso pela ocorrência.

