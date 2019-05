Morador de rua é esfaqueado durante briga em Manaus

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levada até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um morador de rua de 34 anos foi esfaqueado na noite desta segunda-feira (20), durante uma briga com outro morador de rua. O fato aconteceu no Igarapé do 40, no Japiim, na Zona Sul de Manaus. O autor das facadas fugiu do local após cometer o crime.

De acordo com o tenente D. Santos, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estaria em uma praça localizada nas proximidades do local quando foi abordada pelo homem identificado como "Lion". Os policiais realizam buscam pelo autor das facadas.

"Nossa equipe recebeu o chamado via gigante, ao chegarmos no local estava apenas a vítima, o autor já tinha fugido, mas mesmo assim nossa equipe vez uma ronda pela área para tentar encontrá-lo, entretanto até o presente momento sem sucesso. Porém a boa notícia é que já sabemos quem golpeou a vítima com as facadas", disse o tenente.

Ainda conforme a polícia, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levada até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no Adrianópolis, Zona Sul de Manaus. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O primo da vítima, o carregador Gilson Moraes Abreu, de 44 anos, estava na unidade hospitalar e disse que o parente estava jantando quando o autor chegou por trás da vítima e desferiu a primeira facada.

"Em seguida, para se proteger o homem levantou o braço, foi quando o Lion esfaqueou ele pela segunda vez, na axila. Eles têm uma rincha aqui, vivem brigando, mas sei por qual razão", concluiu o primo da vítima.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Dois homens são esfaqueados durante briga no Novo Aleixo