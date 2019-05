Homem é preso em flagrante por estuprar rapaz de 20 anos

Um homem de 37 anos foi autuado em flagrante por estupro, nesta segunda-feira (20), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Estrada do Bonsucesso. As informações são do site Tv Jornal 10.



Ainda segundo a PM, a vítima é um outro homem de 20 anos, que mora próximo da residência do suspeito, identificado como José Eber Ferreira da Silva. Ainda segundo a Polícia, a vítima conta que José Eber o agarrou a força dentro de casa.

Outros crimes

O suspeito de praticar o crime disse aos policiais que já se relacionava com o homem e que o ato foi consentido. Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito já tinha passagem pelo sistema prisional e responde por outros crimes em liberdade condicional.

José Eber foi encaminhado para a Centro de Plantões da Capital e passa por audiência de custódia no Fórum de Olinda nesta terça-feira (21).





Leia Mais



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: Arnold Schwarzenegger leva chute e diz que nem sentiu