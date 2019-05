Estudante é morto a tiros em banheiro de escola

Um estudante foi morto a tiros dentro de uma escola na Cidade Garapu, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Emerson Felisberto da Silva, de 16 anos, tinha ido ao banheiro, onde foi baleado. As informações são do site TV Jornal 10.

A vítima ainda foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos tiros. A Polícia Civil de Pernambuco investiga quantas pessoas participaram do assassinato e qual a motivação.





