Criminosos divulgam vídeo de homem sendo decapitado na internet

Manaus - A Polícia Civil de Rio Branco, no Acre, investiga um vídeo divulgado nas redes sociais durante o último fim de semana. As imagens mostram um homem sendo decapitado por integrantes de uma facção criminosa.

De acordo com a PC, as imagens mostram o homem sendo degolado de forma brutal. O vídeo teria sido gravado no Segundo Distrito de Rio Branco e acabou viralizando na internet.

No primeiro vídeo, o jovem aparece sentado com as mãos amarradas, a vítima diz que é morador do Loteamento Sol Nascente, no bairro Vila Acre.

No segundo, que a polícia teve acesso, os criminosos apresentam o jovem sendo decapitado com uma faca.



A vítima, segundo a polícia, foi identificada como Raimundo Lacerda do Nascimento. Três pessoas foram presas suspeitas pelo crime e um menor apreendido. O trio foi apresentado durante coletiva de imprensa.

Buscas pelo corpo

Até a manhã desta terça-feira (21), a polícia ainda não tinha localizado o corpo do homem. Há suspeita que a vítima tenha sido jogada dentro do Rio Acre. O Corpo de Bombeiros faz buscas no local.

Investigação



“No dia 18 de maio, o Sistema de Segurança foi informado do vídeo que estava circulando sobre um possível homicídio, com características graves e traumáticas, dada a forma da execução. As investigações foram desencadeadas no sentido de identificar primeiro se a informação é verídica e quem seriam os supostos autores e a motivação do referido delito”, informou o secretário de segurança, coronel Paulo Cézar Santos.

A motivação do crime, segundo a polícia, seria porque o jovem teria manifestado interesse em abandonar a facção da qual fazia parte. Teria sido morto por antigos aliados por conhecer os segredos da organização.

Veja o vídeo:

Esse é o primeiro vídeo divulgado na internet | Autor: Divulgação

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem que pulou muro de creche, morre no hospital após agressões