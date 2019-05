'Ele quis me matar', diz suspeito de assassinar enfermeiro em Manaus

Manaus - "Ele quis me matar com uma faca. Eu vi o Danilo colocando pó na minha bebida", se defendeu Alison Gabriel da Silva Vieira, de 24 anos, ao ser apresentado na manhã desta quarta-feira (22), na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Alison Gabriel é apontado como o autor do assassinato do técnico de enfermagem Danilo Nunes da Silva, de 31 anos. Danilo foi morto a facadas, no dia 11 de maio de 2018, dentro da própria casa, localizada em um residencial na rua Alexandre Magno,no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul da capital.

Prisão

Alison foi preso na manhã de segunda-feira (21), por volta das 9h30, no conjunto João Paulo 2, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte, em cumprimento a mandado de prisão. A ordem judicial foi expedida no dia 8 de maio deste ano, pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Delegado Paulo Martins, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, Alison e Danilo, que era homossexual, se conheceram em uma boate na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, também na Zona Centro-Sul da cidade.

"Após o encontro, Alison foi convidado para consumir bebidas alcoólicas na casa de Danilo. No local, Alison alegou ter iniciado uma discussão ao perceber que Danilo estava querendo dopá-lo ou envenená-lo, colocando remédio na bebida dele. Durante a briga, Alison foi esfaqueado no braço e, depois disso, pegou a faca e desferiu três golpes no técnico de enfermagem, que morreu no local", relatou o delegado Paulo Martins.

Alison Gabriel afirmou que não mantinha relacionamento homoafetivo com a vítima e que teria conhecido pela primeira vez Danilo na boate.

Alison foi apresentado na DEHS | Foto: Josemar Antunes

"O Danilo me chamou para beber na casa dele depois da festa na boate. Ao retornar do banheiro, vi ele colocando um pozinho branco na minha bebida e estava com uma faca na mão. Ele me furou no braço. Para me defender, tomei a faca e o matei. Mas estou arrependido do qui fiz", declarou.

Indiciado

Alison Gabriel foi indiciado por homicídio. Ele ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro 8 da BR-174, onde aguardará à decisão da Justiça.

