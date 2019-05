Mulher mata colega a facadas por causa de vídeo divulgado no WhatsApp

Uma mulher foi presa depois de matar uma colega de escola por causa de um vídeo divulgado no Whatsapp. O crime aconteceu na terça-feira (21), no bairro do Hipódromo, na Zona Norte do Recife. Elizanea Correia da Silva, de 39 anos, foi levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde alegou legítima defesa.

Ela disse aos policiais que a vítima, Josenilda dos Santos, de 34 anos, teria gravado um vídeo de um aluno da escola que tem síndrome de down, divulgado nas redes sociais e colocado a culpa nela. As duas se desentenderam.

Depois de ser atingida com um golpe de estilete no rosto, a suspeita pegou uma faca e deu várias facadas na vítima que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.

