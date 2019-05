Arsenal apreendido em Manaquiri fortaleceria criminalidade em Manaus

Manaus - A Polícia Civil apresentou, nesta quarta-feira (22), a dupla presa com 330 quilos de maconha tipo skunk e um arsenal de guerra no município de Manaquri (a 60 quilômetros de Manaus). Iranildo Melo da Silva, de 30 anos, e Klinger de Souza Tavares, de 33 anos. O armento seria usado para fortalecer a criminalidade na capital amazonense.

A ação policial ocorreu na comunidade Jaraqui (a 15 minutos da sede de Manaquiri). Os dois homens foram presos após serem identificados como "Piratas de Rio", durante uma troca de tiros na noite de segunda-feira (20).

De acordo com a polícia, antes de chegar em Manaquiri, a dupla trocou tiros com policiais em Coari. A lancha que eles estavam apresentava várias marcas de tiros.

Após um dia de buscas, a droga e as armas foram encontradas enterradas na fossa séptica de uma casa em construção.

Os presos negaram ter envolvimento com o tráfico de drogas | Foto: Josemar Antunes

O material, segundo o coronel Louismar Bonates, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), as armas e drogas são provavelmente oriundas de Tabatinga e deveriam ser distribuídas em Manaus.

Durante a entrevista, Bonates destacou o pacote de R$ 20 milhões em investimentos no combate ao tráfico de drogas, anunciado esta semana.

“Com esses novos equipamentos, será possível melhorar esse trabalho, principalmente, no que tange ao combate ao narcotráfico. Com o apoio das lanchas blindadas, será possível aumentar ainda mais essas apreensões”, ressaltou o titular da SSP-AM.

O delegado Ivo Cunha, titular da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que os presos negaram envolvimento com o tráfico de drogas. Klinger e Iranildo não tinham passagem pela polícia.

“As duas pessoas presas negaram. Disseram que foram abordados na Feira da Banana, em Manaus, e que por R$ 2 mil iam desalagar a lancha. Como a história não tinha pé, nem cabeça, fomos atrás. Fizemos um dia inteiro de diligências até encontrar as drogas, dentro de uma fossa", relatou Ivo Martins.

Também foram apreendidos cinco escopetas calibre 12 e dois fuzis 762 | Foto: Josemar Antunes

O coronel Claudenir Barbosa, comandante de Policiamento do Interir (CPI), destacou a atuação conjunta das polícias com apreensão e prisão para dar tranquilidade também as pessoas que moram em cidades do interior do Amazonas e também diminuir criminalidade nos rios.

"Essa operação foi com êxito grande com prisão de pessoas e tirar de circulação drogas que chegariam para contaminar a capital. A população pode ficar ciente de que a PM está agindo, cada vez mais forte, no combate ao tráfico de drogas", pontuou.

Arsenal

Foram apreendidos 267 tabletes de maconha do tipo skunk, cinco escopetas calibre 12, dois fuzis 762, além das 630 munições para armas de calibre 12 e 762, e cinco coletes balísticos. Iranildo e Klinger foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.

O material estava dentro de uma fossa | Foto: Josemar Antunes

Apreensões de drogas

Números parciais da SSP-AM mostram que, de janeiro até abril deste ano, 4,2 toneladas de entorpecentes foram apreendidos pelas forças de segurança do estado. A maior parte dessa droga foi apreendida na região de Manaus, totalizando 2,7 toneladas. No interior, as polícias apreenderam um volume de 1,5 toneladas. Os números são parciais e serão atualizados até o final do mês.

No interior, os municípios com maior volume de apreensões são Coari, Amaturá (a 1.072 quilômetros da capital), com 300 quilos, e Iranduba (a 40 quilômetros de Manaus).

A população pode contribuir com o trabalho das forças de segurança por meio de denúncias. As informações podem ser passadas de maneira anônima, em todo o estado, por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia e é gratuito.

