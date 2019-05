Homem é preso por roubo cometido em 2016

Luiz Ricardo de Souza Sampaio, 25, preso por roubo majorado | Foto: Divulgação/Polícia Civil do Amazonas

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 7h, a Polícia Civil do Amazonas, por meio de servidores lotados no 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Bruno Fraga, titular da unidade policial, cumpriram, um mandado de prisão preventiva, em nome de Luiz Ricardo de Souza Sampaio, 25. Apontado como autor de roubo majorado cometido em 2016.



De acordo com a autoridade policial, a equipe do 26° DIP iniciou as diligências em torno do caso após receber informações sobre Luiz Ricardo, considerado foragido da Justiça. As informações davam conta de que o indivíduo estaria morando na segunda etapa de um conjunto habitacional situado no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital.

A prisão foi efetuada sob o comando do delegado Bruno Fraga | Foto: Divulgação/Polícia Civil do Amazonas

“Imediatamente, nos deslocamos até o local indicado e encontramos o infrator. A ordem judicial em nome de Luiz foi expedida no dia 11 de março deste ano, pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, da 4ª Vara Criminal. Com o mandado em mãos, efetuamos a prisão dele. Luiz roubou, em setembro de 2016, um rapaz em uma motocicleta, fazendo uso de arma de fogo”, explicou Fraga.



Na delegacia foi verificado que o infrator já possui extensa ficha criminal, com passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 26° DIP, o rapaz será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

