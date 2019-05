No Centro de Manaus, "JJ" é executado a tiros por homens armados

Crime foi na rua Lobo D'Almada | Foto: Leonardo Mora/Em Tempo

Manaus - Após ser perseguido por três homens, um homem de 23 anos, identificado apenas como "JJ", foi morto com tiros na cabeça. O crime foi na tarde desta quarta-feira (22), na rua Lobo D'Almada, no Centro de Manaus . Os suspeitos fugiram em um carro modelo Gol, de cor preta e placas não identificadas.

De acordo com o tenente T. Viana, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem é conhecido por comerciantes da região por vender sapatos e outros objetos. O caso pode ter relação com os últimos crimes ocorridos na região central da cidade.

"Os casos estão acontecendo praticamente nos mesmos horários. A gente acredita que tenha alguma relação entre eles porque aqui é uma área que está em constante briga pelos pontos de venda de drogas. Se trata de um local bastante disputado pelas facções criminosas", explicou T. Viana.

A atendente de um bar da região falou para o Em Tempo que a ação do trio foi bastante rápida.

"Eles chegaram em alta velocidade, frearam bruscamente o carro e desceram, todos armados. O JJ estava passando, subido a rua, quando foi surpreendido pelos caras. Pelo que vi, ele ainda tentou correr para dentro de um motel, mas não conseguiu", disse Elizete Cardoso, atendente de bar e testemunha do caso.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento do Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

