Homem é preso com arma e drogas em Rio Preto da Eva

Manaus- Na tarde de terça-feira (21), por volta das 13h, policiais civis lotados na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Rio Preto da Eva, sob o comando do delegado Jony Leão, então titular da unidade policial, prenderam Bruno Pereira dos Santos, 29, com um revólver calibre 38, uma porção grande de cocaína, uma porção pequena de oxi e 14 trouxinhas da mesma substância ilícita. Na ocasião, o irmão de Bruno, um adolescente de 16 anos, assinou Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme o delegado Jony Leão, as diligências em torno do caso iniciaram após a equipe de investigação da 36ª DIP receber denúncias, indicando que os irmãos vinham comercializando drogas na casa onde moravam, situada naquele município, distante 57 quilômetros em linha reta da capital.

“Diante dessas informações, imediatamente nos deslocamos até o bairro Centro, em Rio Preto da Eva, e montamos campana nas proximidades da casa dos indivíduos. Aguardamos a chegada deles e quando avistamos Bruno e o irmão, realizamos a abordagem. Eles não ofereceram resistência e permitiram que realizássemos buscas na casa. Nesse momento, encontramos em uma bolsa, a arma com três munições e as drogas”, explicou Leão.

Bruno foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores. Ao término dos procedimentos cabíveis, o homem irá permanecer na carceragem da 36ª DIP, à disposição da Justiça. O adolescente assinou um BOC pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Em seguida, o procedimento será encaminhado ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

