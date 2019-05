Mulher descobre traição e é esfaqueada pela amante do marido em Manaus

Autora da tentativa de homicídio foi presa em flagrante | Foto: Divulgação

Manaus - Uma dona de casa, de 27 anos, ficou gravemente ferida, após ser atingida com três facadas, durante uma briga com a amante do marido, no final da manhã desta quarta-feira (22), na comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

A vítima teve perfurações nos braços, em uma das pernas e no abdômen, devido aos ferimentos, ela foi submetida a uma cirurgia no Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, onde continua internada. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Conforme o policial, que faz a segurança na unidade de saúde, a vítima foi informada por uma vizinha que a amante do marido estava no salão onde o homem trabalha como cabeleireiro. No estabelecimento, a esposa tentou agredir a jovem, mas foi surpreendida pela suspeita que estava armada com um canivete e desferiu os golpes na mulher.

Segundo policiais militares da 13ª companhia Interativa Comunitária (Cicom), a autora do crime, identificada como Ana Lucia Medeiros, de 18 anos, foi presa quando tentava se esconder uma casa na comunidade.

A jovem deve responder por tentativa de homicídio. Ela foi encaminhada para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

