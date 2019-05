Homem é morto ao sair de casa para buscar filhos na escola em Manaus

Jackson foi surpreendido por homens, que estavam em um carro e atingido com diversos tiros | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Ao sair de casa para buscar os filhos, um homem identificado como Jackson Souza de Almeida, de 38 anos, foi morto com mais de 12 tiros, na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 17h. O crime ocorreu na rua São Geraldo, na Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

De acordo com os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jackson foi surpreendido por homens, que estavam em um carro de características desconhecidas, e atingido com diversos tiros, a maioria na cabeça.

Jackson ainda chegou a ser socorridos por vizinhos e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, localizado na rua Vista Alegre, no mesmo bairro da ocorrência. Na unidade hospitalar ele recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no SPA.

Conforme a polícia, a vítima já tinha passagem por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Ele foi preso a cerca de um mês durante uma ocorrência no bairro e solto há pelo menos uma semana, respondendo aos crimes no regime semiaberto.

O corpo foi removido do necrotério do SPA da Zona Sul pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



