Em Manaus, grávida é agredida e irmã de 12 anos abusada pelo padrasto

Um Inquérito Policial foi instaurado para averiguar a veracidade das denúncias | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Uma adolescente de 14 anos e a irmã dela de 12 anos, acusam o padatro, um idoso de 61 anos, de agressões fisicas e abuso sexual. O caso aconteceu no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Os crimes foram denunciados na noite da última terça-feira (21). As informações são do relatório de ocorrências da Polícia Militar. A adolescente, que está grávida, teria sido agradida pelo homem e a menina de 12 anos, teria sofrido abuso sexual.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o pai da adolescente de 12 anos, informou que a filha teria sido aliciada pelo padrasto dela. Na especializada, foram requisitadas as perícias técnicas e encaminhamento da adolescente para atendimento psicossocial.

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para averiguar a veracidade das denúncias e as diligências em torno do caso estão em andamento.

Outro caso

Na tarde da última segunda-feira (20), um homem de 56 anos foi preso após acariciar os seios de uma menina de 8 anos. O crime ocorreu por volta das 13h, no Ramal do Brasileirinho, loteamento João Paulo, segunda etapa do bairro Distrito Industrial, Zona Leste da capital.

De acordo com B.O, registrado na Depca, a mãe da menina, ao tomar conhecimento do caso, acionou a Polícia Militar. O suspeito foi conduzido à delegacia onde realiaaram os procedimentos cabíveis.

Foram solicitados os exames de conjunção carnal e coito anal. A menina foi encaminhada ao Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis).

