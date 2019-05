Líder do tráfico na zona Sul é preso durante operação em Manaus

Com Coreano foram apreendidos dois revólveres de calibre 38, duas pistolas calibres 380 e ponto 40, um fuzil AK-47 e dois quilos de skunk e cocaína | Foto: Raphael Tavares

Manaus- A operação "Rio", deflagrada durante esta quarta-feira (22), na Zona Sul de Manaus, prendeu por volta das 15h, o homem identificado como Felipe Oliveira da Costa, mais conhecido como "Coreano", de 24 anos. Ele faz parte da organização criminosa Família do Norte, e comandava o tráfico naquela região.

De acordo com o Major Wener Vieira, da Ronda Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), o traficante foi preso em uma residência localizada no beco JB, na Betânia. Dois revólveres de calibre 38, duas pistolas calibres 380 e ponto 40, um fuzil AK-47 e dois quilos de skunk e cocaína foram apreendidos com "Coreano".

"A operação está nas ruas desde as primeiras horas desta quarta. Todo o efetivo da Rocam estava atuando durante a operação e obtivemos êxito ao prender esse cidadão que tem diversas passagens pela polícia", explicou o major.

"Coreano" foi apresentado durante coletiva de imprensa na noite desta quarta na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, localizado na avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, na Zona Centro-oeste de Manaus.

Em 2017, Felipe foi preso durante a operação "Jaguar" | Foto: Márcio Melo

Prisão em 2017

Em 2017, Felipe foi preso durante a operação "Jaguar", deflagrada por equipes da Força Tática e Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), no mesmo local de hoje. Ele é considerado comandante do tráfico de drogas e responsável por vários homicídios na zona Sul de Manaus.

"O Coreano era um dos traficantes mais procurados pela polícia militar. Ele estava envolvido na guerra do tráfico de drogas que resultou em uma série de homicídios na zona Sul este ano", explicou o capitão Alberto Neto, responsável pela operação na época da Força Tática.

Além do traficante, outras quatro pessoas foram detidas, dentre elas um adolescente de 17 anos e a mãe dele. Os dois eram responsáveis por guardar as drogas, mas não tiveram os nomes divulgados pela polícia.

Quase 30 quilos de drogas, entre cocaína, oxi e maconha, além de três pistolas, uma ponto 40 e duas calibre 380, foram apreendidos durante a ação. Duas balanças de precisão e um colete à prova de balas também estavam entre os materiais.

Os suspeitos foram detidos após retornarem de uma festa e, na ocasião, quatro garotas de programas, que estavam em uma das casas revistadas, foram conduzidas à delegacia para prestarem depoimento.

As drogas foram localizadas em baixo de palafitas (casas em regiões que alagam) e em áreas de mata. A cadela Jade, do CipCães, ajudou os PMs a localizar os entorpecentes.

