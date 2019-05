Funcionários do Polo Industrial são assaltados em rota na Zona Norte

Com os suspeitos foram encontrados, além do material subtraído das vítimas, mais três aparelhos celulares, de pessoas ainda não identificadas | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um homem identificado como Bruno Smith Leite, de 20 anos, foi preso, e dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos após roubarem funcionários de uma empresa do Pólo Industrial de Manaus (PIM). O crime aconteceu na avenida Curação, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por volta de 1h, os suspeitos entraram em um ônibus que faz o transporte dos industriários. Na ocasião, o jovem e os dois adolescentes roubaram dois aparelhos celulares, uma carteira contendo cartões de crédito e uma bolsa dos funcionários que estavam dentro do veículo.

Após o crime, as vítimas acionaram policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que conseguiram prender em flagrante o jovem e apreender os adolescentes.

Com os suspeitos foram encontrados, além do material subtraído das vítimas, mais três aparelhos celulares, de pessoas ainda não identificadas, duas porções grandes de maconha, duas pedras pequenas de oxi, 32 trouxinhas de oxi e uma pequena balança de precisão.



Segundo o delegado Jander Mafra, titular do 6º DIP, Bruno foi autuado em flagrante por roubo, associação criminosa e tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado para a Audiência de Custódia. Já os adolescentes foram levados para à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foi feito os procedimentos cabíveis.

