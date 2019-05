Militar reformado é morto após assalto em Manaus

Raphael Tavares

Manaus - Um subtenente reformado do Exército Brasileiro, identificado como Maspóle Lima Farias, de 50 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (22), após receber cerca de R$ 5 mil de uma funcionária que mora na avenida Natan Xavier, no São José, Zona Leste de Manaus. Os suspeitos de cometer o crime fugiram do local a pé e não foram identificados.

De acordo com relatos de populares para os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), depois de receber a quantia ele foi abordado por dois homens que saíram de um beco localizado nas proximidades da residência da funcionária que estava com o dinheiro.

"Após estar com o dinheiro em mãos, os suspeitos saíram do beco e levaram ele para um pátio de uma residência localizada na avenida. Testemunhas informaram que houve uma discussão e após pegarem o dinheiro os suspeitos atiraram duas vezes contra a cabeça da vítima", explicou um sargento da 9ª Cicom que preferiu não se identificar.

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local e explicou que o crime será investigado pela especializada. Na versão ouvida por ele, Maspóle teria ido até o local cobrar uma dívida.

"Preliminarmente nós temos a informação de que ele teria vindo cobrar a dívida em algum lugar dessa região e então foi abordado por esses dois homens que efetuaram os disparos e fugiram do local. No momento não podemos falar mais nada porque precisamos pegar outras informações do caso", explicou o Antoniazzi.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento do Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil.

