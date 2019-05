Trio é preso com drogas e munições no Centro de Manaus

Os presos foram identificados como Jadersson Praia Ferreira, de 25 anos, mais conhecido como "Kincel", aliado ao Comando Vermelho. Wilker França dos Santos, de 25 anos, e Adriano Monteiro da Silva, de 23 anos | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Três homens foram presos na noite desta quarta-feira (22), com drogas, munições, dinheiro e celulares roubados. A prisão aconteceu na Praça da Matriz, no Centro, Zona Centro-Sul da capital. Um dos suspeitos já foi preso por participação em um homicídio.

De acordo com os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma viatura fazia o patrulhamento ostensivo na área da praça, próximo a uma agência bancária quando um dos policiais reconheceram o homem que já tinha sido preso.

"A equipe de imediato fez o sinal de parada e abordou os homens que estavam em um carro modelo Ford Ka, de cor prata. Outraa viaturas deram apoio para a ocorrência e obtivemos êxito, durante um belíssimo trabalho da equipe, na prisão desses criminosos", explicou o tenente Hytalo Bruno, da 23ª Cicom.

Os presos foram identificados como Jadersson Praia Ferreira, de 25 anos, mais conhecido como "Kincel", aliado ao Comando Vermelho. Wilker França dos Santos, de 25 anos, e Adriano Monteiro da Silva, de 23 anos. Todos serão indiciados pro tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ainda conforme o tenente, "Kincel" recebia diversas ameaças de morte por parte de integrantes da Família do Norte. Ele teria participado de um homicídio ocorrido na Praça da Saudade, no Centro de Manaus.

O grupo foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) localizado na avenida Duque de Caxias na Praça 14, na Zona Centro Sul da Cidade. Eles devem ficar a disposição da justiça.

