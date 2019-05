Suspeito de matar própria irmã segue internado em hospital de Manaus

Manaus - Andres Ferreira Coelho, de 18 anos, acusado de matar a própria irmã, Eliza Ferreira Coelho, de 26 anos, continua internado sob custódia da Polícia Militar no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. O jovem foi espancado pela população após o crime.

Ao Portal Em Tempo , o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que solicitará a prisão preventiva e comunicará à justiça que Andres está impossibilitado de comparecer na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital.

"Não há dúvidas. Andres matou a irmã de forma brutal com várias facadas após uma crise de abstinência por conta de uso de entorpecentes. Comunicarei a justiça sobre ausência de Andres na audiência de custódia e junto o pedido de prisão preventiva por homicídio, onde o juiz irá decidir por liberdade ou prisão", explicou.

Entenda o caso

A universitária Eliza Santos Coelho, de 26 anos, foi morta com oito facadas , pelo próprio irmão, Andres Ferreira Coelho, de 18 anos, que teria sofrido uma crise de abstinência por dependência química.

O suspeito tentou fugir, mas foi espancado por populares | Foto: Daniel Landazuri

O crime ocorreu por volta das 14h30, dentro da quitinete, situada na avenida Mirra, na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Após o crime, Andres subiu no telhado de uma casa vizinha e quebrou uma vidraça. Na ocasião, ele deixou uma idosa de 63 anos ferida. Os familiares perceberam a situação e pediram ajuda de vizinhos.

Andres foi contido pelos populares e agredido até a chegada de policias civis e militares. O acusado ainda chegou a ter os pés amarrados.

A perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), informou que Eliza foi atingida com três facadas no braço direito, um no ombro, um na mão esquerda, dois no braço esquerdo, um no rosto e uma nas costas.

Eliza era estudante de serviço social e natural de Maués (a 276 quilômetros de Manaus). Os familiares da vítima não foram encontrados pela equipe de reportagem para comentar onde a vítima seria sepultada.

