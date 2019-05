Preso em Manaus homem por aplicar golpes dentro de agências bancárias

Edson ficava próximo dos caixas eletrônicos analisando as vítimas | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Edson Silva Júnior, de 39 anos, que estava sendo investigado há um mês por estelionato, foi apresentado na manhã desta quinta-feira (23), na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). Segundo a polícia, ele agia dentro de instituições financeiras (agências bancárias) para aplicar golpes nas vítimas.

O investigado foi preso na tarde de terça-feira (21), por volta das 17h, na casa em que mora, na rua Marcelo Santos, no bairro Zumbi dos Palmares 1, na Zona Leste de Manaus. A ordem judicial foi expedida no dia 17 de maio deste ano, pela juíza Patrícia Macêdo de Campos, da 8ª Vara Criminal.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Derfd, o último crime ocorreu no dia 2 de abril deste ano, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital. Segundo a autoridade policial, Edson ficava próximo dos caixas eletrônicos analisando as vítimas, que geralmente eram pessoas idosas – uma delas teve um prejuízo de R$ 4 mil.

"Percebendo a dificuldade de pessoas em lidar com os caixas eletrônicos, Edson se aproximava e oferecia ajuda. Ele informava à vítima que a senha do cartão havia apresentado problemas. Edson ligava o cartão no caixa, memorizava a senha e entregava outro cartão para depois fazer saques e transferência”, contou o delegado.

Ainda segundo Torres, dias depois, a vítima percebia transferência de dinheiro em grandes quantidades. “Edson não trabalhava e praticava o crime há vários meses. Na conta bancária da esposa, ele chegou a depositar R$ 50 mil. Ele confessou o crime em depoimento", explicou.

Ao delegado adjunto da Derfd, Demétrius Queiroz, Edson afirmou que dificilmente cometia o crime em Manaus para não ser preso. A maioria dos golpes era cometida em outras cidades como Belém (PA) e cidades do estado do Maranhão (MA).

"A equipe estava em campo e conseguiu prender Edson que tinha uma lábia para enganar as vítimas. Ele não tinha passagens pela polícia", disse Queiroz.

Edson foi indiciado por estelionato e furto mediante fraude. Ele será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde aguardará a decisão da Justiça.

