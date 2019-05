Preso suspeito de estuprar criança que conheceu por app, em Manaus

Manaus - Paulo Adriano Castro de Souza, de 22 anos, foi apresentado na manhã desta quinta-feira (23), durante coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Ele é acusado pela polícia de estuprar uma criança de 11 anos, que estava desaparecida após sair da escola.



O jovem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (22), por volta das 19h, na própria residência, no conjunto Amazonino Mendes, também conhecido como "Mutirão", no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, as investigações iniciaram após a mãe da estudante registrar o sumiço da menina, na última terça-feira (21). A criança saiu da escola por volta das 11h30, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte e, desde então, não tinha dado notícias.

O homem foi apresentado na Depca | Foto: Josemar Antunes

As câmeras de segurança instaladas nos imóveis próximo à escola foram analisadas e nas imagens aparecem a menina saindo na companhia de um jovem.

Durante as investigações, a equipe da Depca recebeu informações que a criança tinha sido encontrada por volta das 15h, pelo padrasto em um terminal de ônibus, na Zona Leste da capital.

"O Paulo Adriano conheceu essa criança em janeiro deste ano após trocar mensagens instantâneas por meio de um aplicativo no final do ano de 2018. Ele chegou a falar que tinha 16 anos. No dia do sumiço, ele foi até a escola e levou a criança para a casa dele aproveitando que o pai estava viajando para o interior. No local, ele manteve relação sexual com a menina. Ambos desligaram os celulares. Em depoimento, a menina alegou que não tinha um bom relacionamento com a família e encontrou confiança nesse rapaz. Paulo Adriano não possui antecedentes criminais", explicou.

Paulo Adriano foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Ele será apresentado na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital amazonense.

Veja reportagem da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mei Shapiama/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Trio é preso com drogas e munições no Centro de Manaus

Funcionários do Polo Industrial são assaltados em rota na Zona Norte