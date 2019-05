Mulher assassinada pelo irmão em Manaus será sepultada em Maués

Eliza recebeu as ultimas homenagens de amigos e familiares, que moram em Manaus, manhã de hoje (quinta) | Foto: Reprodução Facebook

Manaus - O corpo da universitária Eliza Ferreira Coelho, de 26 anos, assassinada pelo próprio irmão , na Zona Leste de Manaus, será transferido, na tarde desta quinta-feira (23), para Maués (município distante 356 km de distância da capital). O sepultamento está previsto para acontecer na tarde de sexta (24), na cidade natal da vítima.

Pela manhã de hoje (quinta), Eliza recebeu as últimas homenagens de amigos e familiares, que moram em Manaus, durante uma cerimônia fúnebre, que aconteceu das 5h30 às 10h, na casa de uma tia da vítima, na rua Arruda, na comunidade João Paulo 2, a poucos metros do local do crime.

"Após o velório, o corpo foi levado para a funerária, onde foi feito a troca de urna. Depois, será transportado de carro até Itacoatiara e posteriormente seguirá de lancha para Maués. A previsão de chegada é às 19h. Alguns familiares também irão viajar de barco convencional, que leva o trajeto de 15 horas, e devem chegar na cidade às 10h de sexta, para acompanhar o enterro", explicou uma prima de Eliza, a autônoma Elige Ferreira, de 31 anos.

Ainda conforme a autônoma, os pais de Eliza estão bastante abalados com a tragédia que aconteceu na família. "O pai dela recebeu a notícia e se isolou. A mãe estava no trabalho, quando foi informada passou mal e teve que ser levada para o hospital. Todos ainda estão impactados com a situação", lamentou Elige.

Suspeito Internado

Andres Ferreira Coelho, de 18 anos, acusado de cometer o crime , continua internado sob custódia da Polícia Militar no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. O jovem foi espancado pela população após o crime, na tarde de ontem.

O caso

Eliza Coelho foi morta com oito facadas. Após o crime, o suspeito foi brutalmente espancado pela população, quando tentava fugir. O caso aconteceu, por volta das 14h30 dessa quarta-feira (22), dentro de uma quitinete, onde os irmãos moravam, na avenida Mirra, comunidade João Paulo 2, quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

