Dupla envolvida em atentado contra PMs é morta em condomínio de luxo

Arquivo/Josemar Antunes AET

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, foram mortos após um confronto com policiais. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (23), durante uma ação das equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Grupo Fera, em um condomínio de luxo, na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com fontes da Policia Militar, a dupla era investigada pelo envolvimento no ataque contra uma viatura da PM, que foi crivada de balas durante patrulhamento na noite do último domingo (19), no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Informações preliminares dão conta que os investigadores foram recebidos a tiros, dentro do condomínio, e revidaram. Os dois suspeitos foram baleados e levados pelas equipes policiais para o Hospital e Pronto-Socorro (SPA) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, também na Zona Centro-Sul, porém chegaram mortos na unidade de saúde.

Os corpos dos suspeitos estão no necrotério da unidade de saúde, aguardando a remoção para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

A assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas comunicou que emitirá uma nota sobre o caso em instantes.

Edição: Isac Sharlon

